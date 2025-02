Bollette, tra luce e gas gli italiani hanno speso più di 2mila euro nel 2024

Nel 2024 le famiglie italiane con un contratto a tariffa indicizzata nel mercato libero hanno speso in media 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas, per un totale di 2.130 euro a famiglia. A parità di consumi, rispetto al 2023, il costo dell’energia elettrica è diminuito del 6%, mentre quello del gas è aumentato del 3%. Questi i numeri messi in evidenza in uno studio di Facile.it

Il motivo? I prezzi delle materie prime che hanno ripreso a salire, con l’andamento degli indici in crescita dal secondo semestre dello scorso anno e che non accennano a diminuire per tutto il 2025. “Per questo motivo, oggi più che mai, chi opera nel mercato libero deve scegliere con attenzione il proprio fornitore, una decisione cruciale per evitare spese eccessive”, spiega Facile.it

I prezzi per la bolletta elettrica

Basata sui consumi dichiarati di oltre 770mila utenze, l’analisi ha rilevato che nel 2024 gli italiani hanno speso in media 2.130 euro tra luce e gas. Focalizzandosi sulla bolletta elettrica, la Sardegna si distingue come la regione con i consumi più elevati. Con una media di 2.677 kWh per famiglia, corrispondente a una spesa annua di 903 euro, l’isola ha registrato un costo superiore del 14% rispetto alla media nazionale. Questo dato è in parte spiegabile dal fatto che in molte zone della regione il gas di città non è disponibile, portando molte famiglie a utilizzare dispositivi elettrici per il riscaldamento, con un conseguente aumento dei consumi.

Proseguendo nella classifica, al secondo posto per spesa elettrica si trova la Sicilia, dove nel 2024 le famiglie hanno pagato in media 848 euro, con un consumo medio dichiarato di 2.445 kWh. Sul terzo gradino del podio si posiziona il Veneto, con una bolletta media di 833 euro per un consumo di 2.386 kWh. Al contrario, le regioni con i consumi più contenuti – e quindi con bollette più leggere – vedono al primo posto la Liguria, con una spesa media di 731 euro e un consumo di 1.974 kWh. Seguono il Molise, con 743 euro per 2.023 kWh, e l’Abruzzo, dove le famiglie hanno pagato in media 757 euro per un consumo di 2.078 kWh.

L’andamento regionale della bolletta del gas

Per le bollette del gas del 2024, l’Emilia-Romagna si posiziona al primo posto tra le regioni con la spesa più elevata, con una bolletta media di 1.613 euro e consumi dichiarati pari a 1.232 Smc.

Segue il Friuli-Venezia Giulia, dove le famiglie hanno speso in media 1.608 euro per 1.228 Smc, mentre il Veneto, già presente nella top tre per la bolletta elettrica, occupa il terzo posto con una spesa di 1.605 euro e consumi di 1.225 Smc. Poco fuori dal podio troviamo la Lombardia, con una media di 1.599 euro, e il Trentino-Alto Adige, dove la bolletta ha raggiunto i 1.566 euro.

Al contrario, le regioni con le bollette del gas più leggere nel 2024 sono state la Sicilia, con una spesa media di 882 euro per 586 Smc, la Campania (927 euro per 636 Smc) e la Calabria (990 euro per 669 Smc).

Aumenti anche per le imprese

Se le famiglie piangono, alle imprese non va certo mgeglio. Un’analisi di Nomisma Energia afferma che nel 2025 le imprese dovranno affrontare un aumento del 15% sulla spesa energetica, con un incremento complessivo di 171.920 euro rispetto all’anno precedente, per un totale stimato di 1.322.431 euro. Nel dettaglio, il costo dell’elettricità subirà un rialzo significativo: il prezzo al kWh passerà da 23,29 centesimi nel 2024 a 27,68 centesimi nel 2025. Per un’azienda con un consumo annuo di 1.000.000 di kWh, ciò si tradurrà in una spesa di 276.799 euro, con un aumento di 43.924 euro (+19%) rispetto all’anno precedente.

Anche il gas seguirà una tendenza al rialzo. Con il prezzo per metro cubo in crescita da 46 a 52 centesimi, un’impresa con un consumo annuo di 2 milioni di metri cubi si troverà a pagare 1.045.632 euro nel 2025, ossia 127.995 euro in più rispetto al 2024 (+14%).