RC Auto: i prezzi tornano a crescere. Chi paga di più

Leggermente in calo il costo dell’Rc Auto. A rilevarlo è stata l’IVASS, ossi l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: nel trimestre luglio-agosto 2022 i costi dell’assicurazione sono scesi dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Tra le regioni cone le tariffe più elevate continua ad esserci la Campania.

Ma vediamo come si muovono i prezzi delle assicurazioni in Italia.

Rc Auto i pressi medi de terzo trimestre 2022

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha diffuso i dati sull’andamento dei prezzi delle Rc Auto nel terzo trimestre 2022. I dati dell’IVASS mettono in evidenza che, mediamente, il prezzo del premio pagato nel corso degli ultimi tre mesi del 2022 è stato pari a 362 euro. È stato registrato un calo di 6 euro, corrispondente ad un -1,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed un calo notevole rispetto al terzo trimestre 2014, quando si pagavano 127 euro in più (in questo caso la flessione è stata pari al 26%).

Purtroppo anche sull’Rc Auto si fa sentire il peso dell’inflazione. Il prezzo medio, infatti, è in risalita rispetto al primo ed al secondo trimestre 2022, quando l’importo da pagare si attestava intorno ai 353 euro.

Costi a livello regionale

Il report ha messo in evidenza che il prezzo è calato in gran parte delle province della penisola: 89 su 107. A beneficiare delle maggiori riduzioni sono:

Reggio di Calabria: -5,7%;

Crotone: -5,4%;

Catanzaro: -5,4%;

Vibo Valentia: -4,1%;

Taranto: -4,1%;

Salerno: -3,5%

Benevento: -3,5%.

La città più cara in Italia è Napoli, dove si arriva a pagare 536 euro. Aosta è la città nella quale si spende di meno: 288,30 euro: il gap tra le due città è sceso dell’11,5% su base annua.

Tra le regioni è la Campania a conquistare il podio della più costosa: il premio medio è pari a 465,9 euro. Seguono:

Toscana: 410,6 euro;

Liguria: 386,1 euro;

Lazio: 383,1 euro.

Le regioni nelle quali si spende di meno sono:

Valle d’Aosta: 288,3 euro;

Basilicata: 292,9 euro.

Nel corso del terzo trimestre 2022, almeno il 21,5% delle coperture Rc Auto stipulate hanno previsto la scatola nera, che permette di avere degli effetti diretti sul costo del premio. Il trend di penetrazione si è confermato stabile, rispetto allo stesso periodo del 2022, dopo la contrazione tra il 2020 e il 2021.

La scatola nera è maggiormente diffusa nelle città caratterizzate da un livello del premio particolarmente elevato: Caserta (al 65,2%), Napoli (54,2%) e Crotone (41,2%). Il tasso di penetrazione della scatola è invece più basso nera è a Bolzano (4,4%).

Rc Auto, le brutte notizie per il 2023

L’Osservatorio di Facile.it, purtroppo, prevede un 2023 all’insegna degli aumenti per l’Rc Auto. Saranno almeno 815.000 gli automobilisti, che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo del premio Rc auto. Il numero di automobilisti colpiti dai rincari è in crescita del 2% rispetto allo scorso anno.

Facile.it scatta una fotografia più completa sull’andamento delle Rc Auto. Negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere: a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia occorrevano, in media, 458,06 euro, vale a dire il 7,23% in più rispetto a dicembre 2021.