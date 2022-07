Alert recessione e prezzi gas: euro ripiomba verso parità sul dollaro, oltre -1% a minimo 20 anni

L’euro sconta l’alert recessione negli Usa, nel mondo e ora anche in Eurozona; la moneta unica capitola al valore più basso degli ultimi 20 anni nei confronti del dollaro, sprofondando di oltre -1,2% a $1,02, dopo la diffusione dell’indice Sentix Economic, che ha mostrato come il morale degli investitori sia crollato nell’area euro al minimo dal maggio del 2020. Per i mercati, il dato anticipa una recessione ormai inevitabile.

L’euro viene tartassato dai sell, sulla scia delle preoccupazioni degli investitori per il rischio recessione per l’area euro, fomentato dal nuovo aumento dei prezzi del gas naturale.

Il prezzo del gas europeo al TTF di Amsterdam è arrivato a 173,5 euro per megawatt ora, quasi 10 volte i livelli di un anno fa. Situazione che pesa sull’euro che è sceso al minimo da dicembre 2002 rispetto al dollaro, complice anche il tonfo dell’indice PMI composite dell’area euro, sceso a giugno a un minimo di 16 mesi di 52.

Gli investitori si rifugiano nel dollaro, che beneficia della sua natura di asset rifugio e che guadagna sulla scia delle scommesse su una Fed sempre più aggressiva, pronta ad alzare ulteriormente i tassi per sconfiggere l’inflazione made in Usa.