Scudo salva Btp anti spread: Bce acquisterà bond Italia, Spagna, Grecia, Portogallo con proventi scadenza bond Germania, Olanda, Francia

Uno scudo anti-spread salva BTP firmato Bce che rischia di sollevare un’ondata di polemiche nell’area euro e che tende ad accentuare la differenza tra paesi virtuosi e del Nord e paesi periferici alle prese con alti debiti della periferia. L’agenzia di Reuters riporta in via esclusiva alcune indiscrezioni, secondo cui il nuovo strumento anti-frammentazione della Bce di Christine Lagarde sarà orchestrato in questo modo: la banca centrale europea acquisterà bond emessi da Italia, Spagna, Portogallo e Grecia con parte dei proventi che incasserà con i bond di Germania, Francia e Olanda giunti a scadenza. Dovrebbe essere questo lo schema di acquisti di BTP e di altri titoli di stato della periferia che la Bce avrebbe in mente per tenere sotto controllo gli spread (nel caso dell’Italia spread BTP-Bund)