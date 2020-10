Lagarde: 'l'euro è il bene comune di tutti i cittadini dell'area euro e la Bce è custode di questo bene comune'

Laura Naka Antonelli 21 ottobre 2020 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

"L'euro è la valuta comune di tutti i cittadini dell'area euro, è il loro bene comune, e noi siamo i custodi di questo bene comune. La banca centrale europea è al servizio dei cittadini europei". E' quanto ha detto la numero uno della Bce Christine Lagarde, parlando in occasione dell'evento "ECB Listens" (la Bce ascolta).L'evento ha l'obiettivo di coinvolgere il numero più alto di cittadini e di istituzioni in quella che sarà la prima revisione della strategia di politica monetaria della Bce in 17 anni.Una revisione tesa a ridefinire il target di inflazione nell'area euro, ma anche a valutare gli strumenti che Francoforte può adottare per combattere contro i cambiamenti climatici, promuovere l'inclusione e rafforzare il ruolo delle donne nella società.