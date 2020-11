Wall Street in rialzo, novembre positivo con Dow Jones +10% e S&P +8%. Ma attenti ad outlook JP Morgan

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2020 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in rialzo, con il Dow Jones che avanza di 200 punti circa: il listino dei titoli industriali sale di oltre 200 punti (+0,68%), a quota 29.468 punti circa; lo S&P 500 mette a segno un rialzo dello 0,62% circa a quota 3.578, mentre il Nasdaq fa +0,58% a 11.927 punti.C'è voglia di recupero, dunque, a Wall Street, dopo che la scorsa settimana il Dow Jones e lo S&P 500 sono scesi rispettivamente dello 0,73% e dello 0,77%, riportando la prima settimana in rosso delle ultime tre settimane. Il Nasdaq Composite è riuscito invece a guadagnare su base settimanale, per la seconda settimana consecutiva, avanzando dello 0,22%. C'è da dire tra l'altro che, nonostante la pausa della scorsa settimana, gli indici azionari Usa si avviano a concludere il mese di novembre in solido rialzo. Dall'inizio del mese, il Dow Jones è in rialzo di oltre il 10%, mentre lo S&P 500 è salito dell'8%.Il sentiment si spiega con l'ottimismo sui vaccini anti-Covid-19, dopo che oggi il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha reso noto che, da un'analisi intermedia degli studi clinici, è emerso che il vaccino contro il coronavirus a cui sta lavorando con l'università di Oxford ha un'efficacia media del 70% nella protezione contro il virus.Si tratta di un valore per l'appunto medio: in alcuni casi l'efficacia dimostrata è arrivata fino al 90%, in altri si è fermata al 62%.L'annuncio di AstraZeneca giunge dopo che venerdì scorso Pfizer e la tedesca BioNTech hanno inoltrato una richiesta all'FDA (Food and Drug Administration) per l'utilizzo in via di emergenza del vaccino sviluppato da entrambe, che avrebbe un'efficacia superiore al 95%. Un'altra buona notizia era arrivata ancora prima con il vaccino di Moderna.La speranza nei vaccini fa passare in secondo piano il timore per le nuove infezioni Covid-19 negli Stati Uniti, il cui numero continua a salire, fino al record di più di 195.000 che è stato testato lo scorso venerdì.Stando ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University che sono stati analizzati dalla Cnbc, il balzo dei nuovi casi ha portato la media in sette giorni a superare le 167.000 nuove unità, in rialzo di quasi +20% rispetto alla settimana precedente.La situazione è tale che alcuni Stati Usa hanno già lanciato nuove restrizioni. Alla luce di tutto ciò, gli analisti di JP Morgan non riescono a essere particolarmente ottimisti nel guardare al futuro, e scrivono in un report di prevedere una nuova contrazione del Pil Usa dovuta alla pandemia da coronavirus.A loro avviso, il Pil Usa scenderà dell'1% dopo una crescita stimata per il quarto trimestre a +2,8%. Per il secondo trimestre, la previsione è di un'accelerazione del 4,5%, che sarà seguita da una ripresa ancora più forte nel terzo trimestre, pari a +6,5%.