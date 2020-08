Azionario Asia: Tokyo piatta, borsa neozelandese sotto cyber attack. Alibaba balza dopo news Ipo Ant Group

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2020 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

L'ennesima chiusura a livelli record dello S&P 500 e del Nasdaq non bastano a sostenere il sentiment degli investitori in Asia. I principali listini dell'area sono in ribasso o poco mossi, dopo la sessione di Wall Street della vigilia che si è conclusa comunque in modo contrastato. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso piatta, in ribasso dello 0,03% a 23.290, 86; borsa Shanghai in flessione dell'1%; Hong Kong piatta con -0,07%; Sidney -0,82%, Seoul +0,10%. Ieri diversi listini erano stati sostenuti dalla notizia relativa al colloquio telefonico intrattenuto dal vicepremier cinese Liu He con il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, per rendere operativo l'accordo commerciale sulla Fase 1 siglato tra i rispettivi paesi lo scorso 15 gennaio.Lo S&P 500 è salito di 12,37 punti (+0,36%), a 3443,65 punti, dopo il massimo intraday testato a 3444,21 e al valore di chiusura più alto di sempre.Chiusura record anche per il Nasdaq, balzato di 86,755 punti (+0,76%), a 11.466,47, dopo il record intraday a 11.468,25. Male invece il Dow Jones, sceso di 60,02 punti (-0,21%), a 28.248,44.Focus sulla borsa neozelandese, dove gli scambi sono stati interrotti a causa di un presunto secondo attacco cibernetico.Tra le notizie societarie di rilievo, il rialzo di Alibaba dopo che la sua affiliata Ant Group ha presentato la documentazione per lanciare un'Ipo e sbarcare al mercato STAR dello Shanghai Stock Exchange (listino simile al Nasdaq per la presenza di diversi titoli hi-tech).Il titolo Alibaba scambiato sul listino di Hong Kong è balzato del 3,5% circa.Sul forex, l'euro scende nei confronti del dollaro dello 0,18% a $1,1812; la sterlina cede lo 0,12% nei confronti del dollaro Usa, a $1,31349, sulla scia di rumors secondo cui Boris Johnson sarebbe pronto a dimettersi dalla carica di premier britannico tra sei mesi, a causa di problemi persistenti di salute provocati dal coronavirus. E' quanto avrebbe detto Humphry Wakefield, suocero di Dominic Cummings, consulente senior del premier, a una donna intervistata dal The Times of London.La valuta britannica guadagna tuttavia nei confronti dell'euro, con il rapporto EUR-GBP in calo dello 0,10% a GBP 0,8990. Dollaro-yen piatto, in rialzo dello 0,02% a JPY 106,407.