Giappone, sondaggio Reuters Tankan: migliora fiducia aziende manifatturiere, ma timori per guerra commerciale

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 06:15

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno, il sondaggio Reuters Tankan, che anticipa la pubblicazione del sondaggio Tankan della Bank of Japan, ha messo in evidenza che l'indice della fiducia delle aziende manifatturiere del Giappone è salito a giugno a +26 punti, rispetto ai +22 punti precedenti.L'indice della fiducia del settore servizi si è attestato invece a +35 punti, rallentando rispetto al record testato a maggio, a 39 punti.I timori di una guerra commerciale mondiale hanno tuttavia depresso il sentiment di alcune aziende. In particolare, il dirigente di un'azienda giapponese, produttrice di macchinari, ha affermato che "l'appetito dei nostri clienti per le spese in conto capitale si è smorzato, alla luce delle politiche sempre più improntate al protezionismo di America e Cina, così come a causa dell'instabilità politica nel sud Europa" (riferimento, dunque, anche alle incertezze sulla politica italiana, nate con il governo M5S-Lega).