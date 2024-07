Osservatorio sui Pagamenti: in calo i pagamenti puntuali

Dallo studio sui pagamenti condotto da Cribis si evidenzia che, nel secondo trimestre del 2024, le aziende italiane che pagano con puntualità rappresentano il 39,9% del totale, rispetto al 41,2% dello stesso periodo del 2023. I tempi medi di pagamento sono pari a 67 giorni, in diminuzione rispetto ai 69 giorni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Principali Evidenze dello Studio

Pagamenti Puntuali : A giugno 2024, i pagatori puntuali rappresentano il 39,9% del totale, rispetto al 41,2% dell’anno scorso.

: A giugno 2024, i pagatori puntuali rappresentano il 39,9% del totale, rispetto al 41,2% dell’anno scorso. Tempi Medi di Pagamento : I tempi medi di pagamento sono scesi a 67 giorni dai 69 giorni del secondo trimestre del 2023.

: I tempi medi di pagamento sono scesi a 67 giorni dai 69 giorni del secondo trimestre del 2023. Microimprese : Le microimprese confermano una performance positiva nei pagamenti alla scadenza con una percentuale del 41,7%, ma registrano anche il più alto livello di ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (10,5%).

: Le microimprese confermano una performance positiva nei pagamenti alla scadenza con una percentuale del 41,7%, ma registrano anche il più alto livello di ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (10,5%). Differenze Geografiche : Il Nord Est è l’area geografica più affidabile con il 47,1% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano maggiori criticità con solo il 27,9% di pagamenti puntuali.

: Il Nord Est è l’area geografica più affidabile con il 47,1% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano maggiori criticità con solo il 27,9% di pagamenti puntuali. Performance Regionali: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni con la maggiore percentuale di pagamenti regolari (sopra il 47%), mentre Sicilia e Calabria occupano l’ultima posizione del ranking regionale con quote rispettivamente del 22,7% e del 23,9%.

Differenze Geografiche e Settoriali

Lo studio sottolinea significative differenze nelle abitudini di pagamento tra Nord e Sud Italia. Le regioni del Nord sono più puntuali nei pagamenti, con il Trentino-Alto Adige che si distingue per la migliore performance (57 giorni medi di pagamento). Al contrario, le regioni del Sud come Campania e Calabria mostrano tempi di pagamento più lunghi (81 giorni).

A livello settoriale, la ristorazione è in maggiore difficoltà con il 19,4% delle imprese che paga oltre i 30 giorni dalla scadenza. Altri settori in difficoltà includono la GDO e l’industria alimentare. Le industrie della ceramica registrano i tempi medi di pagamento più lunghi (98 giorni).

Pagamenti nella Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione esibisce performance di pagamento al di sotto della media italiana, con solo il 38,8% dei pagamenti effettuati nei termini prestabiliti e il 14,1% con ritardi superiori ai 30 giorni.

Commenti degli Esperti

Marco Preti, amministratore delegato di CRIBIS, ha commentato: “A metà 2024 possiamo fotografare un momento di incertezza politica ed economica che continua, in cui guerre e tassi sono variabili complesse che impattano negativamente sulla puntualità dei pagamenti delle imprese. Nonostante ciò, in questi primi sei mesi abbiamo visto una risposta positiva da parte delle nostre aziende. Ancora più importante se consideriamo che, come detto anche in altre occasioni, non è una circostanza passeggera, ma un fenomeno con cui bisogna imparare a convivere.”

CRIBIS è una società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.