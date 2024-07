Come cambia il comportamento dei consumatori italiani? Trend di consumo e le sfide economiche

La quattordicesima edizione dell’EY Future Consumer Index ha sondato le opinioni di 23mila cittadini in tutto il mondo, di cui 500 in Italia, evidenziando un cambiamento significativo nei comportamenti dei consumatori italiani, influenzati dall’incertezza geopolitica ed economica globale.

Preoccupazioni e ottimismo

Il 23% degli italiani si aspetta un miglioramento della propria situazione economica nei prossimi tre anni, mentre il 71% è preoccupato per i rincari di elettricità, gas e acqua, e il 67% per l’incremento dei prezzi dei beni alimentari. Le preoccupazioni economiche restano elevate, con il 44% degli intervistati preoccupato per la propria condizione economica e il 52% per l’economia nazionale, seppur in calo rispetto a gennaio 2024.

Priorità dei consumatori

Accessibilità economica, salute e sostenibilità sono tra le principali priorità dei consumatori italiani. I Baby Boomer, Gen X e Millennial puntano sull’accessibilità economica, mentre per la Gen Z la salute è al primo posto, seguita dalla sostenibilità. L’Italia si distingue per le tematiche ambientali, con il 95% degli italiani che evita lo spreco di cibo e il 58% che ricicla o riutilizza i prodotti.

Influenza digitale

L’importanza degli influencer è in ascesa, soprattutto tra Millennial e Gen Z, con il 33% degli italiani che li segue attivamente e il 51% che si affida alle loro raccomandazioni per gli acquisti. La proliferazione dei canali di vendita rende l’esperienza di consumo più frammentata, evidenziando la necessità per le aziende di rivedere le strategie di marketing.

Dati personali e privacy

I consumatori italiani sono sempre più a loro agio nel condividere dati personali in cambio di esperienze personalizzate, ma la preoccupazione sulla privacy rimane rilevante. Il 62% degli intervistati è preoccupato per la gestione delle proprie informazioni o per gli attacchi hacker in un’era sempre più digitale.

Sostenibilità e salute

Gli italiani prestano grande attenzione a tematiche ambientali e di sostenibilità, con il 75% preoccupato per il cambiamento climatico e il 49% che orienta i propri acquisti in ottica di sostenibilità.

La salute è un’altra area di interesse fondamentale, con il 73% che prevede di essere più consapevole e attento alla propria salute fisica nel lungo periodo.

Esperienza di acquisto e private label

La crescita delle marche commerciali (private label) è evidente, con i consumatori che pianificano di acquistarne di più in futuro. L’aumento del numero di canali digitali offre ai consumatori la flessibilità desiderata, ma aumenta i costi per le aziende. Il 52% dei consumatori italiani afferma di comprare prodotti di marca solo quando sono in offerta.

“L’EY Future Consumer Index ha evidenziato diversi temi significativi che riflettono il cambiamento in corso nei comportamenti dei consumatori italiani” commenta Stefano Vittucci, Consumer Products and Retail Sector leader di EY in Italia. “Il sentimento dei consumatori si esprime in un cauto ottimismo, ma le spese sono ancora impattate da incertezze economiche e inflattive. L’influenza digitale è in aumento e la gestione dei dati diventa sempre più rilevante per offrire esperienze personalizzate.“