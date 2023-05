Webuild: Portafoglio lavori raggiunge 13,7 miliardi con Lane, Clough e Fisia Italimpianti

Webuild, leader nella realizzazione di infrastrutture, ha annunciato di aver raggiunto un portafoglio lavori di 13,7 miliardi di euro, compreso 3,5 miliardi per progetti in cui è attualmente la migliore offerente. Questa cifra include sia nuovi ordini acquisiti sia quelli in corso di finalizzazione dall’inizio dell’anno.

La crescita del portafoglio lavori è stata trainata dalle controllate presenti nei mercati chiave a basso rischio, come Lane negli Stati Uniti, Clough in Australia e Fisia Italimpianti in Italia. Queste aziende hanno contribuito in modo significativo all’espansione del gruppo Webuild, consolidando la sua presenza nei mercati internazionali.

In particolare, la controllata americana Lane ha registrato un portafoglio lavori di oltre 3 miliardi di euro, con l’ultima aggiudicazione del contratto da 87 milioni di euro per il progetto “I-20 Bridge Replacements over Wateree River”. Il progetto prevede la sostituzione e l’ammodernamento del Wateree Bridge e del Pond Bridge lungo la Interstate 20 nello stato della Carolina del Sud, negli Stati Uniti.