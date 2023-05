EssilorLuxottica: crescita a doppia cifra per Dividendi, Utili e Ricavi dal 2018 al 2022

L’unione tra Luxottica e Essilor nel 2018 ha portato alla nascita del colosso EssilorLuxottica, che ha registrato un’impressionante crescita nei suoi risultati finanziari. Il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri ha illustrato durante l’assemblea degli azionisti a Parigi come il gruppo abbia visto aumentare i suoi ricavi, utili e dividendi a doppia cifra dal 2018 al 2022.

Tra il 2018 e la fine del 2022, i ricavi di EssilorLuxottica sono saliti del 51%, passando da 16,2 miliardi di euro a 24,5 miliardi. L’utile netto è cresciuto da 1,8 miliardi a 2,9 miliardi, mentre i dividendi complessivamente pagati sono aumentati da 0,9 miliardi a 1,4 miliardi. Per il 2022, è stata proposta una cedola di 3,23 euro per azione, in aumento del 29% rispetto all’anno precedente.

Oltre alla crescita in termini di ricavi, utili e dividendi, la capitalizzazione di mercato del gruppo EssilorLuxottica è cresciuta del 74% dal 2018 ad oggi, raggiungendo gli 80 miliardi di euro rispetto ai 46 miliardi del 2018. Questi risultati evidenziano il successo dell’unione tra le due aziende e la solidità del mercato dell’ottica a livello globale.