Wall Street tonica in avvio, First Republic tenta la rimonta

Partenza positiva a Wall Street, con il recupero del settore finanziario e in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Dopo circa mezzora di scambi il l’S&P 500 guadagna l’1%, il Dow Jones lo 0,8% e il Nasdaq avanza dell’1,1%. Rimbalza First Republic (+32%), dopo aver perso circa il 90% da inizio mese, grazie anche al piano delineato da JPMorgan Chase per supportare l’istituto.

Il Dipartimento del Tesoro sta valutando se le autorità di regolamentazione abbiano il potere di assicurare temporaneamente i depositi al di sopra dell’attuale tetto massimo imposto dalla Fdic senza l’approvazione del Congresso, pur non ritenendo al momento necessaria un’azione così drastica. Intanto, il Segretario al Tesoro Janet Yellen ha reso noto che il governo è pronto a fornire ulteriori garanzie sui depositi se la crisi bancaria dovesse peggiorare.

Nel frattempo, gli operatori si preparano alla riunione della Fed, che prende il via oggi per concludersi domani sera. L’ipotesi più accreditata prevede un aumento dei tassi di 25 punti base ma Powell potrebbe confermare la necessità di ulteriori strette in futuro, anche se il mercato scommette sulla possibilità di tre tagli entro il 2024.

In rialzo i rendimenti obbligazionari, con il biennale al 4,17% e il decennale al 3,59%. Sul Forex, euro/dollaro in aumento a1,077 e dollaro/yen sopra quota 132. Tra le materie prime recupera terreno il petrolio, con il Brent a 74,8 dollari e il Wti a 68,9 dollari al barile.