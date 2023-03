Tesoro USA, Yellen: garantiremo maggior numero di depositi per fermare contagio se necessario

Secondo il Segretario al Tesoro Janet Yellen il governo USA è pronto a fornire ulteriori garanzie sui depositi se la crisi bancaria dovesse peggiorare.

Nelle osservazioni preparate per un discorso all’American Bankers Association, l’ex presidente della Federal Reserve ha affermato che le autorità ritengono di aver intrapreso azioni appropriate per arginare i problemi di liquidità del settore, ma che faranno di più se necessario. “Le misure che abbiamo adottato non erano mirate ad aiutare specifiche banche o classi di banche. Il nostro intervento era necessario per proteggere il più ampio sistema bancario statunitense”, ha dichiarato Yellen. “E azioni simili potrebbero essere giustificate nel caso in cui istituti più piccoli dovessero subire un deflusso di depositi con il rischio di contagio”.