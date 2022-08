Wall Street, prevale incertezza in avvio: occhi puntati su inflazione di domani

E’ una partenza incerta, quella di oggi, a Wall Street, con il Nasdaq che registra i ribassi maggiori. Post opening bell, l’indice Dow Jones prova a strappare un segno positivo mentre l’indice S&P500 e il Nasdaq arretrano rispettivamente dello 0,16% e dello 0,8% circa. Adesso tutti gli indici hanno virato in negativo. I mercati Usa sono alla finestra in attesa della pubblicazione del dato sull’inflazione americana di luglio in uscita domani, che potrebbe decidere la direzione dei mercati in questo clima festivo.

Le speranze che l’inflazione possa aver raggiunto il picco e che la Federal Reserve possa quindi essere in grado di adottare un ciclo di rialzi dei tassi meno aggressivo hanno sostenuto gli indici Usa a luglio, soprattutto l’S&P 500. Nelle ultime settimane un ulteriore sponda anche dalla stagione degli utili del secondo trimestre che non è stata così negativa come si temeva. In questo contesto arriva domani il dato sull’inflazione che, secondo le stime degli analisti, dovrebbe attestarsi all’8,7% su base annua dal precedente 9,1 per cento.