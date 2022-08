Fed alla finestra in vista dell’inflazione Usa: Powell dovrà soppesare dato con rapporto lavoro (analisti)

I mercati sono alla finestra in vista del dato di domani sull’inflazione americana per il mese di luglio. Il dato di dovrebbe attestarsi all’8,7% per luglio, in calo rispetto al 9,1% di giugno. Ma ciò è dovuto principalmente al fatto che i precedenti aumenti dei prezzi sono stati esclusi dal calcolo. L’indice “core”, invece, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, dovrebbe continuare a crescere.

“La Fed dovrà soppesare i dati sull’inflazione con la superba performance del mercato del lavoro vista nel rapporto di venerdì, in cui sono stati aggiunti oltre 500 mila posti di lavoro, molto più del previsto. Sembra ragionevole pensare che alcuni dei timori di recessione che hanno attanagliato il mercato in seguito all’aumento dei tassi di interesse da parte della Fed siano un po’ esagerati”, commenta Nick Chatters, investment manager di Aegon Asset Management, in previsione della lettura dell’inflazione Usa di domani.