Wall Street: Nasdaq al nuovo record, oltre 17.000 punti per la prima volta nella storia con rally Nvidia. Il trend dei futures

Il rally di Nvidia ha dato un nuovo sostegno al Nasdaq Composite, che ha chiuso la sessione di ieri di Wall Street scattando al nuovo record di sempre.

L’indice dei titoli tecnologici ha segnato un progresso dello 0,59%, a quota 17.019,88 punti, chiudendo al di sopra della soglia psicologica dei 17.000 punti per la prima volta in assoluto, forte del balzo delle azioni di Nvidia, schizzate di oltre il 7%.

Lo S&P 500 ha chiuso praticamente piatto, segnando una variazione pari ad appena + 0,02% a 5.306,04 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,55%, o 216,73 punti, terminando la giornata di contrattazioni a 38.852,86 punti.

Alle 7.40 circa ora italiana, il trend dei futures è al ribasso, in un momento in cui l’attenzione si focalizza sempre sull’incognita taglio tassi della Fed, in attesa del grande market mover relativo all’inflazione Usa che sarà pubblicato venerdì 31 maggio.

LEGGI ANCHE

Tassi Fed: è il momento dell’inflazione PCE core. Cosa rischia Wall Street con no tagli nel 2024

I futures sul Dow Jones, sullo S&P 500 e sul Nasdaq perdono lo 0,30% circa.