Wall Street indietreggia con -1,6% del Nasdaq, tornano le paure su mosse Fed

Si muove in ribasso oggi Wall Street con soprattutto i tecnologici in affanno in queste prime fasi dell’ultima seduta della settimana. L’indice S&P 500 e il Dow Jones segnano rispettivamente cali dell’1,09% e dello 0,77%; il Nasdaq invece arranca a -1,6% con cali marcti le le big tech (-2,4% Tesla, -2,7% Meta e -2,15% Amazon).

Oggi da segnalare la scadenza di opzioni USA per circa 2.000 Mld$. A riportare il risk-off tra gli investitori sono alcuni commenti dei funzionari della Federal Reserve che ribadiscono la determinazione a continuare ad aumentare i tassi. In particolare James Bullard si è detto incline a votare per un ulteriore rialzo da 75 pb a settembre dato che ci sono indicazioni relativamente positive dall’economia e un’inflazione molto alta. Crescono intanto le attese per il simposio del Jackson Hall del 25-27 agosto, con il presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà venerdì 26.

Tra i singoli titoli di Wall Street spicca il forte calo ndel 41% di Bed Bath & Beyond dopo che Ryan Cohen ha venduto la sua intera quota nel rivenditore.