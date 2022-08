General Motors: ok al dividendo trimestrale dopo il taglio in pandemia

OK al dividendo per gli azionisti della General Motors dopo il taglio durante la pandemia. La casa automobilistica di Detroit ha comunicato che il consiglio di amministrazione della GM ha autorizzato un dividendo sulle azioni ordinarie in circolazione della società pari a 9 centesimi per azione. Si tratta di una riduzione del 76% circa rispetto ai 38 centesimi per azione della sospensione del dividendo nell’aprile 2020.

Già all’inizio dell’anno l’amministratore delegato di GM Mary Barra aveva dichiarato che l’azienda avrebbe “preso in considerazione tutte le opportunità di restituire agli azionisti il capitale in eccesso”, ma che la priorità era quella di accelerare i piani di trasformazione che comprendono investimenti per 35 miliardi di dollari in veicoli elettrici e autonomi fino al 2025. In un comunicato di venerdì, Barra ha dichiarato che i progressi sulle “iniziative strategiche chiave hanno migliorato la nostra visibilità e rafforzato la fiducia nella nostra capacità di finanziare la crescita, restituendo al contempo il capitale agli azionisti”.