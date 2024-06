Wall Street: futures in calo dopo sessione di buy. Nasdaq pronto a brindare a fine semestre con incasso +18,6% : l’effetto Nvidia

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono in lieve calo, dopo la sessione positiva della vigilia, che ha visto ancora protagonista il ritorno dei trader sui titoli delle Big Tech Usa, in primis su Nvidia che, nei giorni precedenti, era stata colpita da un forte sell off.

Lo S&P 500 ha chiuso la sessione in rialzo di 8,60 punti, o dello 0,16%, a quota 5.477,90. Piatto il Dow Jones Industrial Average, avanzato di appena 15,64 punti, o dello 0,04%, a 39.127,80 punti, mentre il Nasdaq Composite ha riportato un guadagno di 87,50 punti, o dello 0,49%, per concludere la giornata di contrattazioni a quota 17.805,16.

Occhio al Nasdaq, orientato a terminare il primo semestre del 2024 in rally di ben il 18,6%, grazie all’effetto del titolo Nvidia, la Big Tech grande scommessa per chi punta sulle potenzialità di crescita del business dell’AI (intelligenza artificiale).

Nvidia: titolo in rimonta, +150% da inizio 2024

Il titolo Nvidia ha chiuso ieri piatto, in rialzo di appena lo 0,3%, dopo essere schizzato del 7% alla vigilia, a seguito di una performance da dimenticare nelle tre sedute precedenti.

La capitalizzazione di mercato di Nvidia è tornata al di sopra della soglia di $ 3 trilioni, a $3,1 trilioni.

Inoltre il titolo rimane forte di un balzo pari a ben +150% dall’inizio del 2024.

Alle 7.45 circa ora italiana, i futures sullo S&P 500 scendono dello 0,24% e quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,31%. I futures sul Dow Jones scendono dello 0,21%.

Grande attesa per la giornata di domani per la pubblicazione dell’indice PCE core, parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione degli Stati Uniti e dunque per prendere decisioni sulla direzione dei tassi sui fed funds.

