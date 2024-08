Wall Street: future Usa positivi dopo rally vigilia, settimana in ripresa

Movimenti positivi per i futures sui principali indici statunitensi, dopo la seduta di ieri che ha visto il Nasdaq chiudere con un rialzo di oltre il 2%. Una seduta in forte crescita che ha visto il Dow Jones Industrial Average salire dell’1,39% e l’S&P 500 balzare dell’1,61%.

La giornata di ieri ha rappresentato la sesta seduta consecutiva positiva sia per l’S&P 500 che per il Nasdaq. Con rispettivi guadagni di oltre il 3% e il 5% nell’intera settimana, i due indici Usa sono sulla buona strada per segnare i loro maggiori guadagni settimanali dallo scorso novembre. Il Dow è salito di oltre il 2% nel corso dell’ottava, registrando così la sua migliore performance di quest’anno.

Ieri il mercato si è soffermato su due dati: da una parte quello sulle vendite al dettaglio più forte di quanto gli analisti si aspettassero, mentre le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono diminuite. Entrambi hanno dato prova che i timori di recessione, che hanno contribuito a innescare il sell-off dello scorso 5 agosto, erano esagerati.