Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato oggi gli scambi con una crescita del 3,64% a 38.062 punti in scia alla positiva chiusura di Wall Street di ieri, con il Nasdaq che ha messo a segno la migliore performance dei tre indici a +2,34%.

L’indice nipponico ha chiuso la settimana con un bilancio decisamente complessivo e pari a oltre l’8% circa.