Wall Street debole in avvio: Tra i temi da seguire oggi minute Fed, sussidi e stagione utili

Avvio all’insegna della debolezza per Wall Street. A New York l’indice Dow Jones e l’S&P 500 indietreggiano rispettivamente dello 0,23% e dello 0,16%, mentre il Nasdaq indietreggia dello 0,24% circa. Tra i temi in evidenza oggi sul mercato americano le minute della Fed relative alla riunione di fine luglio dalle quali è emersa la volontà del Fomc di procedere con i rialzi dei tassi nei prossimi mesi per frenare la corsa dell’inflazione. Diversi partecipanti hanno, tuttavia, evidenziato i rischi di un’eccessiva stretta monetaria e prevedono che a un certo punto sarà appropriato un rallentamento nella normalizzazione della politica monetaria.

Gli investitori continuano a monitorare anche la stagione degli utili, con le indicazioni in arrivo da numerosi big del comparto retail Usa. Tra gli aggiornamenti di oggi quelli di Kohl’s, la catena americana di grandi magazzini, che ha comunicato la revisione al ribasso delle previsioni per l’intero esercizio 2022 in un contesto in cui domina un’inflazione galoppante. Adesso la società si attende un calo delle vendite rispetto allo scorso anno tra il 5-6%, con il margine operativo compreso tra i 4,2-4,5% (la stima passata era tra 7-7,2%) e con l’utile per azione (Eps) compreso nel range $2,80-$3,20, escluse eventuali spese non ricorrenti (precedente tra $6,45-$6,85).

A livello macro, sotto la lente i sussidi di disoccupazione. Nella settimana conclusa lo scorso 13 agosto, il numero dei lavoratori statunitensi che ha fatto richiesta per la prima volta per ottenere i sussidi di disoccupazione si è attestato a quota 250mila unità rispetto alle stime degli analisti che si attendevano una lettura settimanale pari +264mila. Il dato è inferiore alla passata lettura pari a +252mila (dato rivisto da +262mila). Migliora ad agosto l’indice Philly Fed a 6,2 e batte le attese del mercato.