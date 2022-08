Kohl’s: titolo scivola dell’8% dopo taglio guidance, pesa inflazione

Kohl’s, la catena americana di grandi magazzini, perde quota a Wall Street in avvio di contrattazioni. Il titolo cede circa l’8%, dopo avere comunicato la revisione al ribasso delle previsioni per l’intero esercizio 2022 in un contesto in cui domina un’inflazione galoppante. Adesso la società si attende un calo delle vendite rispetto allo scorso anno tra il 5-6%, con il margine operativo compreso tra i 4,2-4,5% (la stima passata era tra 7-7,2%) e con l’utile per azione (Eps) compreso nel range $2,80-$3,20, escluse eventuali spese non ricorrenti (precedente tra $6,45-$6,85).

“I risultati del secondo trimestre sono stati condizionati dall’indebolimento del contesto macroeconomico, dall’elevata inflazione e dalla riduzione della spesa dei consumatori, in particolare ha messo sotto pressione i nostri clienti”, ha dichiarato Michelle Gass, amministratore delegato di Kohl’s.