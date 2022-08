Wall Street apre in rosso, Nasdaq (-1,6%) in attesa di Jackson Hole

Wall Street inizia la settimana in rosso in con lo S&P 500 che perde l’1,15%, il Dow Jones in calo di 300 punti (-1,20%) e il Nasdaq Composite che registra il calo più marcato del 1,6% a quota 12,487 punti.

L’indice del dollaro si rafforza dello 0,3% a quota 108. Salgono invece i rendimenti dei bond governativi USA, il T-Note decennale rende il 2,9% in attesa del simposio Jackson Hole, il raduno dei banchieri centrali, che avrà inizio questo venerdì.