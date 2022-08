Il titolo Bed Bath & Beyond sta scivolando di un altro 10,2% nel trading pre-market dopo il calo di oltre il 40% di venerdì. Il selling di venerdì è stato causato della notizia che l’investitore Ryan Cohen aveva venduto le proprie azioni di Bed Bath & Beyond. Bloomberg segnala inoltre che alcuni fornitori hanno interrotto le spedizioni a Bed Bath & Beyond a causa di fatture non pagate.