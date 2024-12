Wall Street apre in rialzo: Nasdaq guadagna lo 0,50%

Wall Street ha aperto oggi in rialzo, sostenuta dalla forte performance del Nasdaq, trainato in particolare dal titolo Broadcom. Nonostante una settimana caratterizzata da andamenti contrastanti, l’indice Nasdaq ha superato i 20.000 punti per la prima volta due giorni fa e si avvia a concludere una settimana positiva.

Il titolo di Broadcom ha registrato un incremento del 19%, portandosi a 215 dollari dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali.

In apertura di giornata il Dow Jones è salito di 54,32 punti, pari a un incremento dello 0,12%, mentre lo S&P 500 ha guadagnato 18,87 punti, corrispondenti a un rialzo dello 0,31%. Il Nasdaq, invece, ha segnato un aumento di 99,53 punti, pari a un +0,50%. Anche il mercato del petrolio ha mostrato segnali di crescita, con il prezzo del Wti al Nymex in aumento dello 0,70%, raggiungendo i 70,51 dollari al barile.