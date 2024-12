Germania, la Bundesbank rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2024 e 2025

La Bundesbank ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) della Germania, evidenziando una situazione economica più complessa del previsto. Le nuove stime indicano una contrazione dello 0,2% per l’anno in corso, un drastico cambiamento rispetto alla precedente previsione di un’espansione dello 0,3% formulata a giugno. Per il 2024, le aspettative sono state ridotte allo 0,2%, rispetto all’1,1% precedentemente previsto.

“La ripresa economica non si è ancora concretizzata,” ha dichiarato Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, durante la presentazione delle previsioni di dicembre. Egli ha sottolineato che l’economia tedesca sta affrontando non solo venti contrari persistenti, ma anche problemi strutturali significativi.

Guardando al futuro, la Bundesbank prevede una crescita moderata dello 0,8% nel 2026 e dello 0,9% nel 2027, lasciando intendere che la ripresa sarà lenta e graduale. Le sfide strutturali e i venti contrari continueranno a giocare un ruolo determinante nel plasmare il panorama economico della Germania nei prossimi anni.