Wall Street: apertura al ribasso dopo il taglio alla produzione del greggio

L’S&P 500 e il Nasdaq erano destinati ad aprire in ribasso oggi tra l’aumento dei prezzi del petrolio che ha riportato in auge le preoccupazioni per l’inflazione e le scommesse di un altro aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella sua prossima riunione. L’Arabia Saudita e gli altri produttori di petrolio dell’OPEC+ hanno annunciato ulteriori tagli alla produzione di circa 1,16 milioni di barili al giorno, minacciando un immediato aumento dei prezzi. Questo avviene pochi giorni dopo che il raffreddamento dell’inflazione ha fatto sperare che la Fed possa presto porre fine alla sua aggressiva stretta monetaria.

“Potremmo vedere l’inflazione un po’ più alta del previsto, il che potrebbe significare che la Fed continuerà ad aumentare i tassi molto più a lungo e più di quanto molti si aspettino”, ha dichiarato Paul Nolte, senior wealth advisor e market strategist di Murphy & Sylvest.

I principali titoli tecnologici e altre azioni in crescita come Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet sono scesi tra lo 0,5% e l’1,1% nelle contrattazioni di pre-mercato a causa dell’aumento dei rendimenti del Tesoro statunitense. Questo, insieme al calo del 3,2% di Tesla dopo aver registrato una modesta crescita delle vendite nel trimestre, ha fatto sì che il Nasdaq e lo S&P 500 interrompessero tre giorni di guadagni all’apertura del mercato. Il contratto sul Nasdaq cede lo 0,82% mentre quello sullo S&P500 dello 0,16%. In lieve rialzo il contratto sul Dow Jones (+0,38%).