Airbus in trattative per un nuovo ordine di jet in Cina in vista della visita di Macron

Il costruttore europeo di aerei Airbus sta negoziando una nuova serie di ordini di aerei con la Cina, in coincidenza con la visita del presidente francese Emmanuel Macron alla superpotenza economica nel corso della settimana, secondo quanto riferito da fonti governative e industriali. Il potenziale accordo per decine di jet arriva nel contesto del peggioramento delle relazioni tra Washington e Pechino, che negli ultimi anni ha visto le importazioni di aerei della Cina, solitamente equilibrate, orientarsi verso Airbus. “Le trattative sono in corso”, ha dichiarato un funzionario dell’ufficio di Macron. Una fonte industriale ha avvertito che le trattative sono caratterizzate da diverse parti in movimento e che i dettagli non sono ancora stati definiti. Airbus è presente in Cina con un impianto di assemblaggio. Macron si recherà in visita di Stato in Cina dal 5 al 7 aprile, con una delegazione di dirigenti di aziende francesi, tra cui dovrebbe esserci anche l’amministratore delegato di Airbus Guillaume Faury.