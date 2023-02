Vontobel AM punta sui PAC e lancia una promozione valida per tutto il 2023

Vontobel Asset Management (AM) nella giornata di oggi ha lanciato una campagna a favore dei clienti retail con focus sui piani di accumulo (PAC).

Come si legge nella nota societaria, l’asset manager si farà carico dei costi amministrativi di attivazione dei nuovi Piani di Accumulo del Capitale (PAC) sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2023.

Nel dettaglio, l’asset manager svizzero si farà carico dei costi amministrativi di attivazione, normalmente in onere al cliente, relativi ai nuovi PAC, sottoscritti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, su tutti i comparti Vontobel distribuiti in Italia.

“L’obiettivo è quello di essere vicino al cliente, dopo un periodo particolarmente complesso, e di supportarlo nella valutazione del PAC come un vero e proprio strumento per ridurre al minimo l’effetto di un market timing sbagliato”.

“Riteniamo che i piani di accumulo siano uno strumento efficace per tutti gli investitori che vogliano cogliere le opportunità di lungo termine e minimizzare i rischi insiti nell’investimento in un’unica soluzione”, commenta Dario Carfizzi, Head of Distribution di Vontobel Asset Management.

La nostra iniziativa va, quindi, a supportare ulteriormente le reti di consulenti finanziari, in continuità con la qualità che da anni contraddistingue il nostro impegno in Italia”.