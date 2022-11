Visco (Bankitalia): crisi energia non si elimina con rincorse tra prezzi e salari

Il caro vita non si combatte con l’aumento dei salari: lo dice il numero uno di Bankitalia Ignazio Visco secondo cui l’aumento dei prezzi energetici è “una ‘tassa’ sulla nostra economia che non è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari”, e in questo “resta cruciale la responsabilità delle parti sociali”: lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis su Inflazione e politica monetaria, organizzata dall’associazione Ugo La Malfa.

Il numero uno di via Nazionale riflette anche che “i tassi di riferimento della politica monetaria, che nell’area dell’euro erano stati ridotti su valori straordinariamente bassi per rispondere alle ripercussioni economiche delle gravi crisi economiche e finanziarie registrate negli ultimi dieci anni, sono ancora al di sotto del livello coerente con il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione nel medio termine