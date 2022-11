Banca Mediolanum: emissione inaugurale di un Green Senior Preferred Bond da € 300mn

Banca Mediolanum ha collocato un Green Senior Preferred Bond (SP) 4NC3 di 300 milioni in formato con scadenza a 4 anni e 2 mesi (gennaio 2027 e prima call-date nel gennaio 2026). Si tratta di un’emissione inaugurale, dice Equita, in quanto la Banca non presentava sul mercato alcun bond istituzionale.

L’operazione ha ottenuto una richiesta di circa 2,7 volte l’offerta. I titoli senior preferred di banche italiane con rating simile e formato green (bacred 27, isp 2028, ucg 2029) hanno uno YTM medio tra il 4.1-4.6%. Il leggero premio, secondo la Sim, è giustificato dal fatto che si tratta di un’emissione inaugurale per Mediolanum e per la dimensione più contenuta dell’emissione.

“Il formato green dimostra il commitment di BMED a finanziare/rifinanziare eligible asset secondo il Green, Social and Sustainability Bond Framework della Banca. Riteniamo che la guidance di NII 2023 – concludono – fornita in occasione dei risultati del terzo trimestre ‘22 incorpori già il costo di questa emissione”.