USA, scorte di petrolio settimanali a +9,879 mln di barili, sopra le attese

La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto.

Registrato un rialzo di 9,879 milioni di barili a 439,082 milioni di unità, contro attese per un rialzo di 1 milione. Secondo i dati diffusi dal dipartimento dell’Energia, gli scorte di benzina sono aumentati di 2,022 milioni di barili a 209,482 milioni di barili, contro attese per un -1,2 milioni. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un ribasso di 4,853 milioni di barili a 106,063 milioni di barili, contro stime per un ribasso di 1,7 milioni di barili.

L’utilizzo della capacità degli impianti è diminuita di 1,4 punti percentuali all’89,9%, contro previsioni per un dato al 91%. Dopo la pubblicazione del dato, il petrolio Wti ancora in leggero rialzo a 87,47 dollari al barile.