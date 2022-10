BlackRock, profitto in calo del 16% nel III trimestre, titolo in calo (-3,8%) in apertura

BlackRock, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato un utile netto Adjusted di 1,45 miliardi di dollari, o 9,25 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2022, in calo del 16% rispetto agli 1,68 miliardi di dollari, o 11,34 per azione, dello stesso periodo del 2021. I ricavi sono diminuiti del 15% a 4,31 miliardi di dollari.

Il titolo sta segnando un -3,8% nei primi attimi di seduta a Wall Street

Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 7,07 dollari su ricavi per 4,23 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv, anche se non è chiaro se i numeri siano paragonabili alle stime.

Gli asset under management (AUM) si sono attestati a 7,96 trilioni di dollari, in calo del 16% rispetto ai 9,46 trilioni di dollari di un anno fa.

Il CEO, Larry Fink ha dichiarato “BlackRock ha generato afflussi netti a lungo termine leader del settore per 248 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2022, di cui 65 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

Ancora una volta abbiamo assistito a una forte crescita degli ETF obbligazionari, con 37 miliardi di dollari di afflussi netti.

Le strategie attive hanno rispecchiato lo slancio dei significativi mandati di outsourcing e la continua domanda di alternatives, per cui abbiamo raccolto 6 miliardi di dollari tra impegni e afflussi netti,” ha proseguito Fink.