Usa: prezzi delle case balzano improvvisamente dopo diversi mesi di calo

Le vendite di case negli Usa, secondo Black Knight, sono aumentati dello 0,16% nel mese di febbraio, in termini destagionalizzati, il più forte incremento mensile dal maggio dello scorso anno. I prezzi delle case sono ora inferiori del 2,6% rispetto al picco raggiunto lo scorso giugno.

Dei 50 maggiori mercati statunitensi, 39 hanno visto aumentare i prezzi delle case a febbraio. Si tratta di una rapida inversione di tendenza rispetto a novembre, quando i prezzi erano in calo in 48 dei 50 mercati. Alla base di questo rapido cambiamento ci sono le ampie oscillazioni dei tassi ipotecari. Il tasso medio dei mutui fissi a 30 anni ha iniziato a salire dai minimi storici all’inizio del 2022. A giugno era passato da circa il 4% a poco più del 6%. Le vendite hanno subito un rallentamento e i prezzi hanno seguito questo andamento. In autunno, il tasso ha superato il 7% e i prezzi delle case hanno iniziato a raffreddarsi più rapidamente.