Standard Chartered: riscatto bond AT1 per $1 miliardo

Standard Chartered ha reso noto di aver riscattato un cosiddetto bond AT1 da 1 miliardo di dollari, una forma di debito diventata oggetto di attenzione dopo che i detentori di titoli simili sono stati spazzati via con il salvataggio del Credit Suisse.

La banca focalizzata su Asia e Africa ha dichiarato di aver esercitato la sua opzione per riscattare i titoli per intero il 2 aprile. Ad oggi, pertanto, non ci sono AT1 in circolazione in circolazione.