Usa: Joe Biden nominerà Lael Brainard consigliere economico della Fed

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe nominare Lael Brainard, vicepresidente della Federal Reserve, al vertice della politica economica della Casa Bianca. Brainard sostituirebbe il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca (NEC) Brian Deese, che ha annunciato le sue dimissioni.

Inoltre, si prevede che il confidente di Biden Jared Bernstein sostituisca Cecilia Rouse alla presidenza del Consiglio dei consulenti economici. La Rouse ha annunciato l’intenzione di andarsene.

Bloomberg News ha riportato per primo le nomine. La reazione dei mercati in Asia è stata blanda, con le obbligazioni e il dollaro fermi insieme ai futures statunitensi, e gli analisti hanno detto che le implicazioni della nomina non erano molto chiare.