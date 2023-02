Borse europee in rialzo in attesa del Pil Ue ed inflazione Usa. EuroStoxx50 a 4.240 punti

Avvio positivo in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta all’insegna degli acquisti. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,11% trovandosi così a quota 4.246 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni sopra a quota 27.500 punti in rialzo dello 0,28%. Positività anche sull’indice Dax40 di Francoforte in positivo dello 0,20 a quota 15.428 punti; ma anche sul Cac40 avvia le contrattazioni sopra la parità. Acquisti anche sull’Ibex35 spagnolo in rialzo dello 0,31%.

Infine, sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund avvia la seduta a 177 punti base in rialzo di quasi il 3%, con il rendimento del decennale italiano al 4,14%.