United Airlines acquisterà almeno 100 Dreamliners di Boeing

United Airlines acquisterà 100 Boeing 787 Dreamliner con la possibilità di acquistare altri 100 nuovi jet che percorreranno le sue rotte più lunghe e sostituiranno aerei meno efficienti in termini di consumo di carburante e vecchi di decenni.

United ha affermato che i Dreamliner dovrebbero essere consegnati tra il 2024 e il 2032.

Il massiccio ordine è un grande impulso per Boeing da uno dei suoi maggiori clienti e arriva in un momento positivo per United, tornata alla redditività dopo il crollo dei viaggi causato dalla pandemia.

Il vettore ha recentemente aggiunto più voli internazionali grazie a un rimbalzo della domanda.

United ha affermato che l’ordine è stato la più grande vendita di “wide-body” a un vettore statunitense.

Circa 100 dei Dreamliner nell’ordine sostituiranno i Boeing 767 e alcuni dei suoi Boeing 777. L’intera flotta wide-body della United, con sede a Chicago, è composta da aerei Boeing.

L’amministratore delegato di United, Scott Kirby, ha affermato che è più facile acquistare più Boeing 787 rispetto all’aereo a fusoliera larga A350 della rivale Airbus.

“In questo mondo in cui stiamo cercando di portare 2.500 piloti all’anno e far crescere la compagnia aerea, l’introduzione di un nuovo tipo di flotta rallenta drasticamente”, ha detto durante la conferenza con i giornalisti. “E la verità è che il 787 è un sostituto migliore del (767) perché è più piccolo.”