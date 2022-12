Oracle corre nel pre-market (+4%) in seguito alla trimestrale

Il titolo Oracle in rialzo del 4% nel trading pre-market in seguito alla trimestrale. La società di software ha riportato risultati per il secondo trimestre fiscale che hanno superato le stime degli analisti. Ma ha fornito una previsione degli utili per i prossimi trimestri meno forte del previsto.

Ecco i numeri di Oracle:

Utile netto: $1,74 miliardi

Utile per azione: $ 1,21 rettificato vs. $ 1,18 (attese)

Ricavi: $ 12,28 miliardi vs. $ 12,05 miliardi (attese)

Per quanto riguarda la guidance, il CEO di Oracle, Safra Catz ha dichiarato in una teleconferenza che si aspetta un utile rettificato per azione compreso tra $ 1,17 e $ 1,21 e una crescita dei ricavi dal 17% al 19% per il terzo trimestre fiscale.

Gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettavano $ 1,24 per azione e $ 12,34 miliardi di entrate, il che implica una crescita del 17,3%.

Oracle ha registrato una cresciuto del fatturato del 18% anno su anno nel secondo trimestre fiscale. Mentre, la società di software per l’assistenza sanitaria Cerner, acquisita da Oracle per 28 miliardi di dollari a giugno, ha contribuito con 1,5 miliardi di dollari di entrate.

Senza l’impatto dei tassi di cambio, gli utili rettificati di Oracle sarebbero stati di 9 centesimi più alti, ha affermato la società.

I ricavi per il trimestre sono stati di oltre $ 200 milioni al di sopra della fascia alta del suo intervallo di riferimento, ha affermato il CEO, Catz. Citando la forza dell’infrastruttura cloud e delle applicazioni basate su cloud.

L’utile netto nel secondo trimestre fiscale è stato di 1,74 miliardi di dollari, rispetto a una perdita netta di 1,25 miliardi di dollari nel trimestre di un anno fa.