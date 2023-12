Unieuro annuncia closing acquisto Covercare. Il prezzo della transazione

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici quotato sul segmento STAR di Euronext, ha annunciato in data lunedì 4 dicembre 2023 di il closing dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Covercare.

Unieuro ha precisato che “l’acquisizione di Covercare, player di riferimento in Italia nel mercato dei servizi di riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici, oltre che nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di Assistenza per la Casa, è stata perfezionata in esecuzione dell’accordo comunicato al mercato il 17 ottobre 2023 e a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente previste, incluso il nulla-osta da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato”.

L’acquisizione è avvenuta al prezzo di 72,5 milioni di euro, inclusa la cassa di 12,5 milioni di euro, che sarà oggetto di aggiustamento in funzione della cassa effettiva.

E’ stato previsto inoltre “il pagamento di un importo fino a 10 milioni di euro, a titolo di earn-out, entro il 30 giugno 2026, a condizione, tra l’altro, del raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell’esercizio 2025/26”.

“Il prezzo complessivo sarà regolato utilizzando un mix di liquidità disponibile e di

finanziamento bancario dedicato al fine di poter cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne e garantire un adeguato livello di flessibilità operativa”, si legge ancora nella nota di Unieuro.