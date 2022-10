UniCredit, Orcel: ‘ottimista su nostra banca e su futuro Italia. Pil oltre +1% con Next Generation EU e Pnrr

“”Non sappiamo come sarà il futuro. Non c’è dubbio che ci troviamo in circostanze geopolitiche ed economiche difficili. Sono ottimista sulla nostra banca e sono ottimista sul futuro dell’Italia”. E’ quanto ha detto il numero uno del gruppo UniCredit, Andrea Orcel, in un intervento al Summit Made in Italy 2022 promosso da Il Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTG24.

“Con l’impatto del Next Generation Eu e del Pnrr italiano le previsioni ci dicono che già a medio termine riusciremo di nuovo a superare l’1% di crescita”.

Ma “abbiamo bisogno di riforme, per la digitalizzazione per incoraggiare la partecipazione al lavoro di giovani e donne, per liberarci dal fardello regolamentare e imboccare la ripresa”.