UniCredit: cda approva progetto bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., nella riunione di ieri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che registrano un risultato netto pari a 3.107 milioni di Euro per UniCredit S.p.A. e 6.458 milioni di Euro a livello consolidato. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, nella serata di ieri.

Approvate dal cda anche le Relazioni illustrative degli Amministratori da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti – prevista per il prossimo 31 marzo 2023 – relative alle proposte di: approvazione del Bilancio dell’impresa 2022 di UniCredit S.p.A.; destinazione dell’utile dell’esercizio 2022 di UniCredit S.p.A. che prevede – fra l’altro – la distribuzione di un dividendo per cassa di Euro 1.906.562.000 corrispondente a 0,9872 Euro per azione; l’eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva, attraverso l’utilizzo di riserve disponibili; l’acquisto di azioni proprie di UniCredit S.p.A. corrispondenti a un esborso complessivo fino a massimi Euro 3.343.438.000, al fine di perseguire le attività e gli obiettivi previsti dal piano

strategico 2022-2024 ‘UniCredit Unlocked’ in termini di remunerazione degli azionisti.

Condizionatamente all’approvazione della predetta Assemblea degli Azionisti, si legge nel comunicato di UniCredit, “la distribuzione tramite dividendo per cassa prevede la data di stacco della cedola in data 24 aprile 2023, record date il 25 aprile 2023 e data di pagamento il 26 aprile 2023; la Società intende avviare il programma di acquisto di azioni proprie non appena ottenuta l’autorizzazione della Banca

Centrale Europea”.

UniCredit ha comunicato anche che a seguito delle dimissioni del Consigliere Jayne Anne Gadhia e previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance & Nomination, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere indipendente Jeffrey Alan Hedberg quale Presidente del Comitato Remunerazione.

Nella stessa riunione, in considerazione della prossima Assemblea degli Azionisti del 2023, il Consiglio di UniCredit ha inoltre deciso di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione a 12.

Tale nuova composizione è stata valutata adeguata e pienamente rispondente al profilo teorico quali-quantitativo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2021, garantendo così tutte le competenze necessarie, un adeguato equilibrio di genere e la quota prevista di membri indipendenti.