UK, Google accusato di abuso di posizione dominante nel mercato pubblicitario

La Competition and Markets Authority (CMA), l’autorità britannica garante della concorrenza, ha formalmente accusato Google di abuso di posizione dominante nel mercato della pubblicità online nel Regno Unito. L’annuncio segue la conclusione di un’indagine avviata nel 2022.

Secondo la CMA, Google avrebbe utilizzato il proprio potere di mercato per favorire il suo sistema di scambio di annunci, creando un ambiente sfavorevole per la concorrenza. In un comunicato stampa, l’autorità ha dichiarato: “Queste conclusioni riguardano il modo in cui Google ha favorito il proprio sistema di scambio di annunci, che danneggia la concorrenza”.

Il giudizio della CMA è al momento provvisorio e potrebbe diventare definitivo in base alle risposte che Google fornirà. Il gruppo californiano ha ora l’opportunità di rispondere alle accuse e presentare le proprie argomentazioni.