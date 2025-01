UE, via libera all’acquisizione di Royal Mail da parte del miliardario ceco Kretinsky

La Commissione europea ha approvato l’operazione di acquisizione di International Distribution Services (IDS), che controlla la Royal Mail del Regno Unito, da parte di EP Group, a.s. (EPCG) della Repubblica Ceca. Questa decisione è stata presa nel rispetto del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE, garantendo che l’acquisizione non comporti rischi significativi per la concorrenza.

EPCG è una società appartenente al DK Group, controllato dall’imprenditore ceco Daniel Kretinsky. L’accordo si concentra principalmente sui servizi postali e sulla consegna di piccoli pacchi, settori in cui entrambe le società sono attive. La Commissione ha valutato attentamente l’impatto dell’operazione sui mercati, in particolare nei Paesi Bassi, dove IDS opera attraverso la sua filiale GLS e DK Group tramite PostNL.

Secondo l’analisi della Commissione l’acquisizione non solleva preoccupazioni per diversi motivi: le parti coinvolte non sono concorrenti diretti tra di loro, esistono alternative sufficienti ai servizi offerti dalle società coinvolte e il mercato rimane aperto all’ingresso di nuovi operatori e all’espansione di quelli esistenti.