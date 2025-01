Google, l’Antitrust del Regno Unito avvia indagine per possibile status di rilevanza strategica

L’Antitrust del Regno Unito ha recentemente annunciato l’apertura di un’indagine su Google, con l’obiettivo di valutare se l’azienda possa essere qualificata come avente uno status di rilevanza strategica di mercato. Questo status, noto come ‘Strategic Market Status’, è attribuito a imprese che giocano un ruolo cruciale nei settori delle ricerche Internet e delle inserzioni pubblicitarie.

La decisione di avviare questa indagine è basata sulle normative britanniche, che conferiscono all’Antitrust, o Competition and Markets Authority, il potere di intervenire per correggere eventuali distorsioni della concorrenza. Queste normative sono progettate per garantire un mercato equo e competitivo, specialmente in settori ad alto impatto come quello tecnologico.

Il procedimento potrebbe portare a una serie di misure correttive, qualora si riscontrassero pratiche che compromettono la libera concorrenza. In tale scenario, l’Antitrust potrebbe imporre a Google cambiamenti significativi nel modo in cui opera nel Regno Unito.