TSMC: prima azienda asiatica per market cap

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co è tornata ad essere l’azienda asiatica con la maggior capitalizzazione di mercato, scavalcando il gigante di Internet Tencent Holdings.

Il recupero è stato sostenuto dalla ripresa del rally delle scorte di chip. Le azioni di TSMC hanno guadagnato circa il 6% dall’inizio di maggio, incrementando la market cap della società a quasi $ 450 miliardi, grazie al continuo entusiasmo globale per l’intelligenza artificiale e ai grandi incentivi per la produzione locale offerti da nazioni come il Giappone.

Tencent ha registrato un andamento laterale a Hong Kong questo mese, parzialmente danneggiato dai ricavi pubblicitari deludenti, nonostante una spinta prevista dalla riapertura della Cina.

Secondo Bloomberg Intelligence, una ripresa della domanda di chip per i server nella seconda metà e l’introduzione di nuovi prodotti da parte di Apple dovrebbero fungere da ulteriori catalizzatori per la performance azionaria di TSMC quest’anno.