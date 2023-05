Ryanair: utile netto di €1,43 mld nel FY

Ryanair archivia l’anno fiscale 2023 con un utile netto di 1,43 miliardi di euro, rispetto ad una perdita di 355 milioni di euro dell’esercizio precedente.

I ricavi programmati sono cresciuti di oltre il 160% a 6,93 miliardi di euro. Dopo un deludente primo trimestre (quando il traffico è stato fortemente influenzato dall’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022), la forte domanda di viaggi per il resto dell’anno ha visto il traffico aumentare del 74%, oltre a tariffe più elevate (+10% prima del Covid). Le vendite accessorie hanno fornito una solida performance, generando poco meno di 23 € per passeggero (3,84 miliardi di €). I ricavi totali FY23 sono cresciuti del 124% a € 10,78 miliardi.

Nell’esercizio si registra anche un forte aumento delle quote di mercato in Italia, Polonia, Irlanda, Spagna e in tutta Europa.

Ryanair prevede una bolletta del carburante superiore a 1 miliardo nel corso dell’anno fiscale in corso ritenendo che le “maggiori entrate compenseranno il balzo dei costi”.

Per quanto riguarda le previsioni per l’esercizio in corso, la compagnia aerea stima una un “aumento del traffico a circa 185 milioni (+10%), anche se i “recenti ritardi nelle consegne di Boeing potrebbero spingere una parte di questa crescita verso i voli del secondo semestre”.