Trimestrale Allianz, utile e dividendo in crescita nel 2022

Allianz, la società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha pubblicato ricavi pari a 36,7 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2022. Un dato in calo del 4,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

L’utile operativo è aumentato del 12,7% a 4 miliardi di euro, trainato dalla forte performance del segmento vita/malattia. L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 2 miliardi di euro, rispetto a -0,3 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, quando aveva subito un contraccolpo da uno scandalo sui fondi statunitensi.

I ricavi totali dell’intero 2022 sono aumentati del 2,8% a 152,7 miliardi di euro. L’utile operativo è salito del 5,7% a 14,2 miliardi di euro, trainato dall’eccellente performance nei segmenti Danni e Vita/Malattia. L’utile netto attribuibile agli azionisti è cresciuto dell’1,9% a 6,7 miliardi di euro.

“Con i nostri risultati record sia per i ricavi che per l’utile operativo nel 2022, Allianz ha consolidato la sua posizione come uno degli istituti finanziari globali più grandi, resilienti e affidabili al mondo” – ha commentato il CEO Oliver Bate. “La nostra performance è il prodotto di una progettazione ponderata, un’esecuzione affidabile, una semplificazione inarrestabile e una gestione disciplinata del capitale,” ha proseguito.

Per quanto riguarda l’outlook, Allianz ha affermato che l’obiettivo di utile operativo 2023 è di 14,2 miliardi di euro, più o meno 1 miliardo di euro.

Il consiglio di amministrazione proporrà un dividendo di 11,40 euro per azione per il 2022, con un aumento del 5,6% rispetto al 2021.